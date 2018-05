How to Order Local Italian Wines

Marche & Abruzzo: Juicy, intense Montepulciano

Wines: Montepulciano d'Abruzzo, Rosso Conero

Go-to bottle: 2015 Cataldi Madonna Cerasuolo Montepulciano d'Abruzzo ($21)

Piedmont: Powerful, floral Nebbiolo

Wines: Barolo, Barbaresco, Roero, Ghemme, Carema, Langhe Nebbiolo

Go-to bottle: 2014 Michele Chiarlo Il Principe Langhe Nebbiolo ($20)

Tuscany: Tart, berry-scented Sangiovese

Wines: Chianti, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Morellino di Scansano

Go-to botle: 2013 Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano ($40)

Find your favorite Italian varieties:

If you like Chardonnay, try Trebbiano.

If you like Sauvignon Blanc, try Vermentino.

If you like Pinot Noir, try Barbera.

If you like Cabernet Sauvignon, try a Super-Tuscan.

If you like Zinfandel, try Primitivo.