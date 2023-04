I’ve Been Camping for Over 10 Years, Here’s What I’m Grabbing from REI’s Spring Sale

It’s camping season, and, personally, I couldn’t be more excited. But before you look to find a campsite (and you’d better hurry, they’re going quick), you need the right tools for your adventure.

Thankfully, REI is having a massive sale just in time. From top brands like Hydro Flask to Weber, the retailer has plenty of deals on camp kitchen essentials perfect for the season ahead. And the best part is that prices start at just $18. Here’s what we’re eyeing.

The 9 Best Deals at REI Right Now:

Bee’s Wrap Forest Floor Print, Set of 5

To buy: $18 (originally $28) at rei.com



These will replace all of the plastic bags you need, whether you’re camping or in the comfort of your home. They are made with bee’s wax and are reusable and easy to clean. Use them for wrapping sandwiches, snacks, fruit, and so much more. Plus, the fun forest floor design matches where you’ll be taking them.

Hydro Flask 28-Ounce Tumbler

To buy: $24 (originally $33) at rei.com

Whether you use this tumbler for coffee or for water, well, that’s up to you. But rest assured, whatever beverage you’re putting inside of this tumbler, it’ll be able to handle. It has a double-vacuum insulated construction and can keep drinks hot or cold for up to 24 hours. Plus, since it’s made with stainless steel, it’s easy to clean in the dishwasher.

Mountain Summit 12-Ounce Mugs, Set of 4

To buy: $15 (originally $20) at rei.com



These are the quintessential camping mugs, and if you don’t have a set yet, now is the perfect time to grab them. Each can hold 12 ounces of liquid, whether that’s cowboy coffee or whiskey, and are lightweight and easy to clean. Plus, their enamel-coated steel bodies are nearly impossible to damage.

Weber Smart Grilling Hub

To buy: $70 (originally $140) at rei.com

Grilling while camping doesn’t have to be difficult, especially when you have this handy gadget with you. It sends step-by-step instructions to your phone so you can know exactly when to take your steak, chicken, or fish off the heat. Just because you’re in the great outdoors, doesn’t mean you have to sacrifice flavor.

Rumpl NanoLoft Puffy Blanket

To buy: $134 (originally $180) at rei.com



Even when you’re sitting around a campfire, things can get a little chilly. This blanket is like a sleeping bag you can walk around in. It weighs only 12.8 ounces so it’s easy to pack, and features an insulation that’s not far from your favorite puffy jacket. It’s weather-resistant, and you can even pop it in the washing machine when you’re back from your trip.

Nemo Stargaze Recliner Chair

To buy: $162 (originally $250) at rei.com

One item I always wish I brought, but always forget, is a good chair. This one packs up to just 7- by 24-inches, making it easy to bring to a variety of locations, and has a unique design. Just rock back in it and you can stare up at the stars without straining your neck. It also has cup holders and arm rests to make your night even more enjoyable.

Mountain Summit Hard Anodized Cookware Set

To buy: $55 (originally $70) at rei.com

You can bring your favorite cast iron skillet along with you, but it’s also worth investing in a quality set of camp cookware. This set from Mountain Summit includes a 1.7-quart pot, a 1.3-quart pot, and a 6.9-inch frying pan. Each piece is made from hard anodized aluminum, making it tough and durable, and they all feature handles that flip out, and then fold in for easy storage. Talk about a camp kitchen game-changer.

Zempire 2-Burner Camp Stove

To buy: $200 (originally $279) at rei.com

Cooking over the fire is great, but cooking over a camp stove allows you to create even tastier dishes outdoors. This stove features two burners so you can whip up a curry and make a pot of rice at the same time, as well as a wind screen so even the worst conditions won’t ruin your trip. It’s powered by propane (god’s gas) and can produce up to 10,000 BTUs per burner, which is more than enough to make some delicious grub.

Alps Mountaineering Dash Table

To buy: $52 (originally $70) at rei.com

While many campsites might have a table, bringing your own allows you extra room and the freedom to set up anywhere. This table folds up to just 5- by 33-inches and is barely over 2 pounds, making it easy to carry. Use it for cooking or playing cards. Either way, it’s a camp kitchen essential.