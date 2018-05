Wines Without Borders: A Global Pairing Guide

French food tends to pair naturally with French wine, Italian food with Italian wine, and so forth. But what to drink with Russian food? Or Thai? Finding matches for cuisines without a tradition of winemaking can be a challenge. Here, writer Anya von Bremzen offers eight inspired recipes from around the world and F&W’s Ray Isle creates the perfect pairings.

Global Food Classics & Perfect Wine Pairings China Clams with Black Bean Sauce

Pairing Note: Unoaked, fruity white blend

Perfect Tip: 2004 Wild Bunch White Moo Shu Pork

Pairing Note: Lively, low-tannin Dolcetto d’Alba

Perfect Tip: 2006 Pio Cesare Peking Duck

Pairing Note: Silky, cherry-inflected Pinot Noir

Perfect Tip: 2005 Truchard Napa Valley Cuba Chicken with Rice

Pairing Note: Earthy, oaky Rioja

Perfect Tip: 2004 Ramón Bilbao Crianza Cubano Sandwiches

Pairing Note: Smoky, ripe Malbec

Perfect Tip: 2005 Navarro Correas Colección Privada Pernil (Slow-Roasted Pork)

Pairing Note: Spicy, curranty Carmenère

Perfect Tip: 2005 Calina Reserva India Coconut Fish Curry

Pairing Note: Spicy, full-bodied Gewürztraminer

Perfect Tip: 2006 Thomas Fogarty Lamb Curry

Pairing Note: Ripe, berry-rich Zinfandel

Perfect Tip: 2005 Clos du Bois North Coast Tandoori Chicken

Pairing Note: Medium-bodied, fruity French Grenache

Perfect Tip: 2004 Ey Vigne Las Collas Japan Beef-and-Scallion Rolls

Pairing Note: Earthy, aromatic French white

Perfect Tip: 2005 Château d’Epiré Savennières Sashimi

Pairing Note: Light, vibrant Torrontés

Perfect Tip: 2005 Michel Torino Don David Sukiyaki

Pairing Note: Light-bodied, fragrant Pinot Noir

Perfect Tip: 2005 Vincent Girardin Bourgogne Rouge Mexico Chicken Pozole Verde

Pairing Note: Rich, peach-inflected Pinot Gris

Perfect Tip: 2005 Gustave Lorentz Réserve Pork in Adobo Sauce

Pairing Note: Dark-fruited, spicy Petite Sirah

Perfect Tip: 2004 Parducci Seviche

Pairing Note: Citrusy, unoaked Sauvignon Blanc

Perfect Tip: 2006 Babich Morocco B’steeya (Shredded-Chicken Pie)

Pairing Note: Off-dry French Vouvray

Perfect Tip: 2006 François Pinon Cuvée Tradition Lamb & Vegetable Couscous

Pairing Note: Plummy, spicy California Merlot

Perfect Tip: 2005 Blackstone Merlot Lamb Tagine

Pairing Note: Spicy, powerful Syrah

Perfect Tip: 2005 Porcupine Ridge Russia Caviar with Blinis

Pairing Note: Crisp, complex brut Champagnes

Perfect Tip: NV Pol Roger Brut Réserve Chilled Borscht

Pairing Note: Berry-scented, crisp rosé

Perfect Tip: 2007 Mas de Gourgonnier Rosé Shashlik (Marinated Lamb Kebabs)

Pairing Note: Soft, raspberry-rich Spanish Grenache

Perfect Tip: 2005 Las Rocas de San Alejandro Thailand Chicken with Basil

Pairing Note: Light, crisply fruity Beaujolais

Perfect Tip: 2006 Clos de la Roilette Fleurie Pad Thai

Pairing Note: Tart, lightly sweet German Riesling

Perfect Tip: 2006 Urban Seafood Noodle Salad

Pairing Note: Crisp, minerally Spanish Albariño

Perfect Tip: 2006 Bodegas Fillaboa