The Scent Squad

Grape Varietal: Sauvignon Blanc

Dominant Scent: Grapefruit

Taste It

Isle of Merritt Ruby Red grapefruit, from Nov. to May, $43 for 18; harveysgroves.com.

Drink It

2007 Seven Terraces Sauvignon Blanc ($17).

Spritz It

Grapefruit Splash by Marc Jacobs, $65 for 10 fl oz; bloomingdales.com.

Grape Varietal: Riesling

Dominant Scent: Green Apple

Taste It

Green Apple Jones Pure Cane Soda, $19 for twelve 12-oz bottles; jonessoda

store.com.

Drink It

2006 Weingut Melsheimer Dry Riesling QbA ($20).

Spritz It

Light Blue by Dolce & Gabbana, $60 for 1.7 fl oz; 888-282-6060 or nordstrom.com.

Grape Varietal: Gewürztraminer

Dominant Scent: Lychee

Taste It

Haak Yip organic lychees, from June to July, $14 per lb; lycheesonline.com.

Drink It

2006 Marc Kreydenweiss Kritt Gewürztraminer ($37).

Spritz It

Sugar Lychee by Fresh, $65 for 100 ml; 800-FRESH-20 or fresh.com.

Grape Varietal: Chardonnay

Dominant Scent: Pineapple

Taste It

South African baby pineapples, $43 for 6; melissas.com.

Drink It

2006 Pietra Santa Central Coast Chardonnay ($12).

Spritz It

Ananas Fizz by L’Artisan Parfumeur, $95 for 1.7 fl oz; artisanparfumeur.us.

Grape Varietal: Pinot Noir

Dominant Scent: Red Cherry

Taste It

Washington Bing cherries, orders in June for July delivery, $54 for 3 lbs; chefshop.com.

Drink It

2006 Siduri Sonoma County Pinot Noir ($20).

Spritz It

Délices de Cartier, $105 for 3.3 fl oz; 800-CARTIER or cartier.com.

Grape Varietal: Zinfandel

Dominant Scent: Blackberry

Taste It

Frog Hollow Farm blackberry jelly, $9 for 8 oz; formaggio

kitchen.com.

Drink It

2006 Dashe Dry Creek Zinfandel ($24).

Spritz It

Delicious Night by DKNY, $38 for 1 fl oz; 877-SEPHORA or sephora.com.

Grape Varietal: Syrah

Dominant Scent: Black Pepper

Taste It

Whole black Tellicherry peppercorns, $11 for 16 oz; thespicehouse.com.

Drink It

2006 Cline Cool Climate Syrah ($16).

Spritz It

Black Orchid by Tom Ford, $90 for 50 ml; 888-888-4757 or neimanmarcus.com.

Grape Varietal: Cabernet Sauvignon

Dominant Scent: Cassis

Taste It

Clear Creek Distillery cassis liqueur, $24 for 375 ml; bevmo.com.

Drink It

2005 Beringer Third Century Cabernet Sauvignon ($14).

Spritz It

Wild Fig & Cassis by Jo Malone, $95 for 100 ml; 866-305-4706 or jomalone.com.